Farkındalık için yürüdüler

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () – MERSİN’in Tarsus ilçesinde ‘Dünya Yürüyüş Günü’ nedeni ile sağlık için 'Bir Gün Değil Her gün Hareket' sloganı ile yürüyüşü düzenlendi.

Tarsus İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Cetvel Aznakay Parkı önünden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Alanında son buldu. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından ardından ‘Dünya Yürüyüş Günü’ kapsamında vatandaşların sağlıklı yaşam için yürüyüş yapmalarını yönlendirme noktasında farkındalık yaratmak istediklerini ifade eden İlçe Sağlık Müdürü Dr. Füsun Kaleli, "Toplumun büyük bir çoğunluğunda fiziksel aktivite, spor kelimesi ile eşanlamlı olarak algılanmaktadır. Oysa fiziksel aktivite, günlük yaşam içinde kas ve eklemlerin kullanılarak enerji harcaması ile gerçekleşen, kalp ve solunum hızını artıran ve farklı şiddetlerde yorgunlukla sonuçlanan aktiviteler olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda spor aktivitelerinin yanı sıra egzersiz, oyun ve gün içinde yapılan çeşitli aktiviteler de fiziksel aktivite olarak kabul edilmektedir" dedi.

Müdür Kaleli, fiziksel aktiviteden daha fazla yarar elde edebilmek ve sağlığı koruyup geliştirebilmek için düzenli olarak yapılarak yaşamın bir parçası haline getirilmesi gerektiğini ifade ederek, "1991 yılından bu yana, her yıl ekim ayının ilk hafta sonu, Dünya Yürüyüş Günü kutlanmaktadır. Ülkeler farklı günler de belirleyebilmektedir. Dünya Yürüyüş Günü gündelik hayatımızın içine fiziksel aktiviteyi entegre etmeyi teşvik amaçlı amaçlamaktadır" dedi.

Cumhuriyet alanındaki yürüyüşün ardından Yarenlik Alanında açılan stand ile vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

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