Farkındalık için uçurtma uçurdular

MERSİN, () - MERSİN Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığı ve Zihinsel Engelli Çocuklar Vakfı (ZİÇEV) Şubesi’nin işbirliğinde 'Engeli Aşmak Sadece Beş Harf Sevgi' projesi kapsamında Uçurtma Şenliği düzenlendi.

Mersin Üniversitesi Stadyumunda gerçekleşen şenliğe ZİÇEV Şubesi Başkanı Zekiye Kahveci, Öğrenci Konseyi Başkanı Hasret Gündüz ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte konuşan ZİÇEV Başkanı Kahveci, projenin psikoloji bölümünde okuyan öğrencilerle 4 ay önce başladığını belirterek "Sevginin engelleri aşacağını bir kez daha görmüş olduk. Amacımız özel gençlerle, üniversite gençliğini aynı platformda buluşturarak farkındalık yaratmaktı ve bunu başardığımıza inanıyorum" dedi.

Öğrenci Konseyi Başkanı Gündüz ise amaçlarının proje ile farkındalık yaramak olduğunu söyledi. Engelli öğrencilere destek verildiğinde sevgi ile çok şey başardıklarını ifade eden Gündüz, "Bugün burada özel çocuklarımıza destek verildiği zaman neleri başarabileceğini görmek için bulunuyoruz. Sevgi ile dünyanın nasıl değiştiğine şahitlik ediyoruz. Burada bulunmaktan çok mutluyum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, ZİÇEV Dans Topluluğu’nun düzenlediği spontane dans ve Optimus Tango gösterisiyle devam etti.

Program sonunda Başkan Kahveci, Öğrenci Konseyi Başkanı Gündüz, Projeyi hazırlayan Psikoloji Bölümü öğrencileri Edanur Tiryaki, Cansu Yavuz, Hivda Vargün, Beyzanur Sarıgül ve Rıca Can Öztemel’e teşekkür belgesi verilmesinin ardından Montajbu konseriyle sona erdi.

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