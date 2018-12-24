Farkındalık için çöp topladılar

SERİK, () - ANTALYA'nın Serik ilçesinde öğrenciler ve çevreciler, geri dönüşüm ve çevre temizliği farkındalığı oluşturmak için doğada çöp topladı.

Serik Belediyesi tarafından düzenlenen Genç Fikir Proje yarışması ile fikirlerini hayata geçirme şansı bulan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Genç Fikirler, Genç Projeler' yarışmasında 'Doğadan Sanata' isimli projeleriyle ödüle layık görüldü.

Gençler, fikirlerini hayata geçirmek için düzenlenen etkinlikte çevreci gönüllülerle birlikte doğada çöp topladı. Boğazkent ve Deniztepesi mahallelerinde düzenlenen etkinliğe Serik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ayşenur Can, Yunus Emre Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Püseli, öğretmenlerle öğrenciler ve gönüllü çevreciler katıldı.

Doğal kaynakları koruma altına almak ve geri dönüşümde farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen etkinlik sonunda öğrenciler, topladıkları atıkları sanat eserine dönüştürecek. Sergilenecek olan eserlerin satışından elde edilecek gelirle de TEMA'dan ağaç fidanı alınıp dikilecek.

İlk kez böyle bir etkinlikte yer aldıklarını belirten öğrenciler, doğayı korumak için topladıkları atıkların geri dönüşüme kazandırılacak olmasından dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

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