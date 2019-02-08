FAO Temsilcileri, Bursa’da incelemelerde bulundu

BİRLEŞMİŞ Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Türkiye ve Orta Asya Bölge Ofisi Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül’ü ziyaret etti. Ziyaretin ardından, Suriyeli mültecilerin geçim kaynaklarının güçlendirilmesi için toplantı düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül ile FAO Türkiye Ofisi Temsilcisi Yardımcısı Ayşegül Selışık'ın koordinasyonunda yapılan toplantıya, FAO Eğitim Sorumlusu Murat Özoğlu, Bursa Bölgesi Tarım Kooperatifler Birliği Başkanı Osman Özkan, Barakfaki Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Haluk Kürel, Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Çırakoğlu ve Salih Sukas, Marmarabirlik temsilcileri Ertuğrul Doğanalp ve Mustafa Fındık, Suriyeli Kanaat Önderi Büşra Sabsabi, Suriyeli mülteciler Ahmad Diarbekirli ve Muhammed Hayr Habbabat ile İl Müdürlüğünden uzmanlar katıldı.

SURİYELİLER DAHA FAZLA DESTEKLENECEK

Toplantıda, Suriyeli mültecilerin tarımsal bilgilerinin artırılması ve maddi gelir kaynaklarının daha fazla desteklenmesi ele alındı. Birlik ve sektör temsilcilerinin ihtiyaç duydukları ara elemanlara yönelik eğitim konuları değerlendirilerek, projenin bu doğrultuda şekillendirilmesi benimsendi. Projenin sürdürülebilirliği açısından teorik ve pratik eğitimlerin birlikte yapılması ve eğitimlerin sonunda, yetiştirilen bu kalifiye elemanların bir bölümünün uygun iş kollarında istihdam edilmesi konusunda fıkır birliğine varıldı.

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