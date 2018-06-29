Falez plajlarına Muratpaşalı desteği

ANTALYA, () - MURATPAŞA, falez kıyı bandında hizmete açtığı mavi bayraklı plajlar nedeniyle hakkında İçişleri Bakanlığı'nca soruşma izni verilen Belediye Başkanı Ümit Uysal'a sahip çıktı. İlçe sakinleri, verilen izinle tek amacın hizmeti engellemek olduğunu söyledi.

Muratpaşa Belediyesi'nin bugün 4'ünde mavi bayrakın dalgalandığı falez plajları, Başkan Ümit Uysal'ın 2 yıllık yoğun mücadelesi sonunda geçen yıl hizmete açıldı. Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu'ndan alınan izin ve onaylar doğrultusunda falez kıyı oluşumuna zarar vermeden gerçekleşen çalışma sonucunda plajlar sadece Muratpaşa sakinlerinin değil, Antalya'nın gözdesi oldu.

MAVİ BAYRAKLI PLAJLAR

Antalya'nın falezlerden Akdeniz'in mavilikleriyle buluştuğu plajlar daha ilk yılında müdavimlerini yaratırken tertemiz suları, çevreye duyarlı tesisleri ve ziyaretçilerinin rahatı için sundukları hizmetle geçen yıl 3 olan mavi bayrak sayısı da bu yıl 4'e yükseldi. İnciraltı, Engelsiz Kafe, Erdal İnönü Kent Parkı ve Erenkuş plajları bu yıl mavi bayrak aldı.

Eda Özvanlıgil, haftanın en az 2- 3 günü İnciraltı Plajı'na geldiğini belirterek, “İyi çalışanı her zaman rencide etmeye çalışıyorlar. Daha öce de burası özel bir işletmeydi. Şimdi anlayamıyorum neden yükleniliyor. Amaç her zaman olduğu gibi başkanımız Ümit Uysal'ın çalışmalarını engellemek" diye konuştu.

'ŞİMDİ DAHA RAHAT'

Arkadaşı Sudenaz Altan'la hemen her gün İnciraltı'ndan denize giren Nisan Bilge Minas, “Burası şimdi Muratpaşa Belediyesine ait ve daha rahat gelebiliyoruz" dedi. Gülben Türe ise Muratpaşa Belediyesinin diğer plajlarından da denize girdiğini belirterek, “Oldukça temiz, düzenli ve fiyatlar çok uygun" dedi.

Her günü öğlene kadar İnciraltı Plajı'nda geçiren Hüsniye Işık ise “Çok memnunum. Hizmet dört dörtlük. Çalışan personel çok iyi. Ümit Uysal çok güzel bir hizmet veriyor. Antalya'da görülmemiş bir hizmeti o veriyor" diye konuştu.

DOĞAYLA UYUM İÇİNDE

Plajların müdavimlerinden Gizem Nazlı Uz ve Sena Kale de “Ailecek buradayız. Arkadaşlarımızla buradayız. Her şey doğal ortamında, gayet güzel. Bir yakıp yıkma yok" diye konuştu. Hatice Dursun ise plajlarda keyifle vakit geçirdiğini belirterek “Deniz güzel, verilen hizmet çok güzel, ekonomik" dedi. Refik Yaşaroğlu da plajların bölgedeki doğal yapıyla uyumuna dikkat çekerek “Doğal haliyle duruyor. Beton yok" dedi.

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