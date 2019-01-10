Falez plajları ilgi odağı oldu

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, Erenkuş'tan Bababurnu'na falez kıyı bandında oluşturdukların plajların 2 yılda 671 bin kişi ağırladığını söyledi.

Muratpaşa Belediyesi, falez kıyı bandında gerçekleştirdiği çalışmalarla yaklaşık 5 kilometrelik hatta oluşturduğu plajlar, yürüyüş yolları, parklar ilgi odağı oldu. Belediye tarafından işletilen plajlardan 2 yılda içinde yerli yabancı 671 bin kişi yararlandı. Falezlerden plajların yanı sıra açılan Ziya Gökalp Kent Parkı, Erdal İnönü Kent Parkı da bölgeye gelenler için dinlenme noktası oldu.

Muratpaşa Belediyesi'nin Antalyalıları ve turistleri falezlerden Akdeniz'in maviliğiyle buluşturduğu 'falez plajları' çalışması 2 yıl önce başladı. Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu'nun izin ve onaylar doğrultusunda Erenkuş, Erdal İnönü, İnciraltı, Mobil ve Konserve Koyu plajları kullanıma açıldı. Mavi Bayraklı bu plajlar, 2 yıl içinde yerli ve yabancı 326 bin kişiye hizmet verdi.

HAYATIN RİTMİ

Belediye Başkanı Ümit Uysal, falez bandında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel kentidir' dediği Erenkuş mevkiinden Bababurnu'na kamunun kullanımında bütünlüklü bir yaşam alanı oluşturduklarını söyledi. Bölgenin aynı zamanda 1. derece doğal sit statüsünde bulunduğunun altını çizen Başkan Uysal, “Koruma ve kullanma dengesi içinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla falez kıyı bandı gerçek bir yaşam alanı haline geldi" dedi.

Yeni dönemde 100 bin metrekare genişliğe ulaşan Falez-1, Falez-3 ve Falez-4 parklarını da kapsayan bir düzenleme gerçekleştireceklerini belirten Başkan Uysal, “Özellikle yaz aylarında Antalya'da hayatın ritmi burada atacağını şimdiden söyleyebilirim" diye konuştu.

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