Fakırcalı Mahalle konağı tamamlandı

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın Fakırcalı Mahallesi'nde eski okulu yenileyerek, mahalle konağına dönüştürdü.

Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki mahallelerin altyapı ve üstyapı sorunlarını çözüp, hasret kaldıkları hizmetlere kavuştururken, kültürel ve sosyal hayatlarına katkı koyacak tesisler de kazandırıyor. Köyden mahalleye dönüşen ve eğitimdeki taşıma sistemiyle atıl durumda kalan eski okullar Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenerek, vatandaşın sosyal aktivitelerini yapacağı mekânlar haline getiriliyor.

'BULUŞMA NOKTASI OLACAK'

Alanya'da Yeniköy ve Gümüşgöze'nin ardından Fakırcalı Mahallesi'ndeki eski okul da vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda modern bir mahalle konağına dönüştürüldü. Okul, uzun süredir kullanılmadığı için tehlike arz eden çatısı sökülerek, yenisi yapıldı. Tüm kapı ve pencere doğramaları yenilendi. Binanın, dış ve iç cephesi sıvandı ve boyandı, iç tefrişatı yapıldı. Mahalle konağı Fakırcalıların buluşma noktası haline getirildi.

MUHTARDAN BAŞKAN TÜREL'E TEŞEKKÜR

Mahalle Muhtarı Hüseyin Sönmez, mahalle konağına kavuştukları için çok mutlu olduklarını söyledi. Sönmez, “Eski okulumuz taşımalı sisteme geçtikten sonra atıl bir durumda kalmıştı. Binanın mahalle konağı olması yönündeki talebimizi hemen değerlendiren Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışmaları kısa sürede tamamladı. Mahallemize güzel bir konak kazandırdı. Mahallemizin düğün, toplantı, sünnet ve benzeri sosyal etkinliklerini yapacağımız bir mekanımız oldu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.

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