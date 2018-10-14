Fakir Baykurt anıldı

Mesut MADAN/BURDUR, () - Yazar Fakir Baykurt ölümünün 19'uncu yıl dönümünde memleketi Burdur'da anıldı.

Fakir Baykurt Kültür ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen etkinlik Cumhuriyet Meydanı'ndan Fakir Baykurt kavşağında yapılan yürüyüşle başladı. Yürüyüşe CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Fakir Baykurt'un kızı Işık Baykurt, Fakir-Der Başkanı Necdet Tekin ile dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşe katılanlar Fakir Baykurt'un kendi adını taşıyan kavşaktaki büstüne karanfil bıraktı ve şiirler okudu. Büstü yapan Altan Demir'e, Fakir Baykurt'un kızı Işık Baykurt tarafından plaket verildi.

Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu amfi bölümünde yapılan panelde konuşan Fakir Baykurt Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Necdet Tekin, "Fakir Baykurt eserlerinde köylünün acısını, sefaletini, köyden kente göçü, devletin güçlüden yana oluşunu, Anadolu kadınının duruşunu, ekmeğine sahip çıkışını, direnişini ezilmişliğini ve öfkesini anlatır" dedi.

Fakir Baykurt'un eserlerinden örneklerin sunulduğu panelde kızı Işık Baykurt ve şair Hasan Hüseyin Korkmazgil'in eşi Azime Korkmazgil tarafından "Fakir Baykurt'un düşünceleri ışığında Türkiye'nin dünü bugünü" konulu konferans verildi.

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