Fadıloğlu, yetim çocuklarla ilgilendi

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, () - ŞEHİTKAMİL Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yetim çocuklar ve ailelerini ziyaret etti. Fadıloğlu, çocuklar ve anneleriyle yakından ilgilendi, sorunlarını dinledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Yetim Koordinasyon Merkezinden yararlanan aileler ve çocukları ile bir kez daha bir araya geldi. Aileler ve çocuklarıyla sıcak sohbet eden Rıdvan Fadıloğlu, ailelerin sorunlarını da dinledi. Fadıloğlu, meslek edindirme kursunda yetimlerin annelerinin ürettikleri ürünleri inceledi, Kur'an-ı Kerim kursunda eğitim gören anneleri ziyaret etti. Son 1 yıl içerisinde 956 ailenin 2 bin 406 yetim ya da öksüz çocuğuna çeşitli hizmetler sunduklarını söyleyen Fadıloğlu, uyguladıkları ‘Merhamet Eli’ projesi kapsamında sağlanan hizmetlerin artarak devam edeceğini belirterek, şöyle dedi:

"Yetim ve öksüz çocuklarımızı ziyaret ettik. Ben, öncelikle çocuklarımıza ve ailelerine emek veren tüm hocalarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Hocalarımız, ailelerimizi periyodik olarak evlerinde ziyaret ediyorlar. Yetim Koordinasyon Merkezinde hem çocuklarımıza yönelik hem de annelerimize yönelik eğitimler devam ediyor. Annelerimiz buraya gelerek hem meslek öğrenme noktasında hem Kuran-ı Kerim öğrenmek noktasında faaliyette bulunurken, diğer yandan da çeşitli sosyal aktivitelere katılıyorlar. Hem annelerimize psikolojik destek vermek hem de çocuklarımıza değerler eğitimini vermek açısından Merhamet Eli projesini çok önemli buluyoruz. Bu projenin uygulanmasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum."

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