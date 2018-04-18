Fadıloğlu, sosyal tesisi inceledi

ŞEHİTKAMİL Belediyesi tarafından yapılan 29 Ekim Sosyal Tesisi inşaatı tamamlanma aşamasına getirildi. İnşaat çalışmalarını inceleyen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, tesisin önümüzdeki günlerde halkın hizmetine sunulacağını söyledi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda yapımına başlanılan 29 Ekim Sosyal Tesisinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Mahalle nüfusunun yoğun olması nedeniyle mahalle sakinlerinin ihtiyacını karşılayabilecek şekilde inşa edilen 29 Ekim Sosyal Tesisi, iki bay ve iki bayan taziye evinden oluşuyor. 2 katlı olarak yapılan sosyal tesis, geniş bir kullanım alanına sahip olacak. Toplam bin 310 metrekare alan üzerine inşa edilen sosyal tesisin kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

İnşaat alanında incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgi alan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu açıklamada bulundu:

“Çıksorut bizim en yoğun olan bölgelerimizden bir tanesi. Bu bölgede mevcutta daha önceden yapılmış olan taziye evimiz var fakat taziye evimiz yetersiz kalıyordu. Buradaki taziyelerin ihtiyaçlarını karşılamak adına ve aynı zamanda otopark ihtiyacını da çözebilmek adına mevcut taziye evinden daha içerde hem de anayoldan daha geride olmak koşuluyla çiftli taziye evi yapıyoruz. İki bay, iki bayan olmak üzere çift salonlu bir taziye evi yapıyoruz. Bunun yanı sıra önündeki geniş bahçesiyle yaz aylarında da rahatlıkla hizmet edebilecek bir alan elde ettik.”

OKUL İHTİYACI BU BÖLGEDE HAT SAFHADA

Sosyal tesis alanını ergonomik kullandıklarını ve bir okul yapılması için alan oluşturduklarını kaydeden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, “Buna ihtiyaç duyulmasının sebebi özellikle şehrimizin eğitim meselesinden okul yeri bulmakta zorluk çekiyoruz. Bu nedenle Valilikten gelen talepler doğrultusunda okul yeri üretmek adına çalışmalarımız vardı. İki okulun yan yana olabilmesi adına mevcut okulun yanındaki sosyal tesisin olduğu yerin de okul alanı olarak yeniden Milli Eğitime tahsisi söz konusu. İnşallah en kısa sürede inşaatımızı bitirip, öbür tarafı da boşaltarak okul alanı olarak Milli Eğitime teslim etmiş olacağız. Çünkü 4+4+4 ile birlikte mahalleye dayalı, adrese dayalı bilgi sistemi içerisinde okullara gitme söz konusu olduğu bir yerde okul ihtiyacı bu bölgede hat safhada. Ona çözüm üretirken, diğer taraftan da burada vatandaşlarımızın rahatlıkla taziyelerini kabul edeceği bir mekanı elde etmiş olduk. Şimdiden tüm Çıksorut bölgesi halkına hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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