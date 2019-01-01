Fadıloğlu'ndan yeni yıl ziyaretleri

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, () - YENİ yıl dolayısıyla aile ziyaretleri gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2019 yılına ailelerle 'merhaba' dedi. Gece geç saatlere kadar süren ve duygu dolu anların yaşandığı ziyaretlerde Başkan Fadıloğlu; sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.

Yetim aileler ile yaşlı aileleri evlerinde ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ziyaretlerini gece geç saatlere kadar sürdürdü. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, ilk olarak Çakmak Mahallesi'nde 11 yıl önce eşini kaybeden 4 çocuk annesi Zeynep Pektaş'ı ve çocuklarını evinde ziyaret etti. Ailenin istek ve sıkıntılarını da dinleyen Başkan Fadıloğlu, ellerinden gelen her türlü hizmeti sunacaklarını kaydetti. Başkan Fadıloğlu daha sonra Karacaoğlan Mahallesi'nde ikamet eden Cuma Şeker'in evini ziyaret etti. Ailenin 13 yaşındaki Esme Şeker'in mektup yazarak evine davet ettiği Başkan Rıdvan Fadıloğlu'nu karşılarında gören Şeker ailesi, büyük mutluluk yaşadı. Aile fertleriyle tek tek ilgilenen Başkan Fadıloğlu, son olarak Yeni Mahalle'de ikamet eden 85 yaşındaki Mehmet Zeyrek ve eşi Ayşe Zeyrek'in evine konuk oldu.

Yeni yılı ev ziyaretlerinde bulunarak aileler ile birlikte karşıladıklarını ifade eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, şunları söyledi:

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıl kutlaması yapmıyoruz, yeni yılda ev ziyaretleri yapıyoruz. Bugün de farklı bir davet oldu. Normalde bugün bizim gidecek evlerimiz belliydi ama tesadüfen bizim gençlik merkezlerimizde eğitim veren hocalarımızdan birisi bana Whatsapp'tan bir mesaj attı. O mesajda da Esme kızımızın bana yazmış olduğu bir mektup vardı. O mektupta benimle görüşmek istediğini söylemişti. Hemen adres tespiti yaptık ve aile ziyaretlerimize Esme kızımızı da ziyaret edelim, dedik. Tabi bu vesileyle aile fertleriyle de bir araya geldik. Sağ olsunlar evlerini bize açtılar, gönüllerini açtılar. Bizim gelenek olarak yeni yıl kutlamamız gibi bir düşüncemiz yok ama diğer taraftan da bir takvim yılını bitirdik. Yeni bir takvim yılına geçiyoruz. İnşallah 2019 yılında ülkemizde ve tüm dünyada barış, huzur ve sağlık içerisinde yaşayacağımız bir sene geçiririz."

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