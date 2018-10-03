Fadıloğlu'ndan yaşlılara ziyaret

GAZİANTEP, () - ŞEHİTKAMİL Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 'Dünya Yaşlılar Günü' dolayısıyla büyüklerini ziyaret ederek, yaşlılar gününü kutladı.

Her yıl ekim ayında kutlanan ‘Dünya Yaşlılar Günü’ nedeniyle ilçe genelindeki büyüklerini ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilk olarak Münifpaşa Mahallesi’nde ikamet eden 75 yaşındaki Pakize Özturan’ın evine konuk oldu. Fadıloğlu, evinde ziyaret ettiği Özturan’ın elini öperek çiçek verdi. Fadıloğlu daha sonra Hasırcıoğlu Mahallesi’nde oturan 85 yaşındaki Emine Topçu, Fevzipaşa Mahallesi’nde yaşayan 72 yaşındaki Hayriye Sezgin’in de evine de misafir oldu.

Her zaman büyüklerinin yanında olduğunu ifade eden Rıdvan Fadıloğlu, “Biz bugün büyüklerimizi ziyarete geldik. Tabi normal şartlarda imkanlar dahilinde büyüklerimize ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz ama bugünün ayrı bir özelliği var. Bugün Dünya Yaşlılar Günü. Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle bugün yaşlılarımızı ziyarete geldik ve onların hayır duasını almak için yanlarındayız. Allah, hiçbir zaman büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Büyüklerimizin bizim için her zaman dua kapımızdır. Rabbim büyüklerimize her zaman sağlık, sıhhat, afiyet versin. Bizler de ekip arkadaşlarımızla birlikte milletimize hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Sağ olsun ekip arkadaşlarımız, belirli aralıklarla yaşlılarımızı ziyaret ediyorlar, evini baştan aşağı temizliyorlar. Bizler de yaşlılarımızın birer evladıyız, hiçbir farkımız yoktur. Bugün ziyaret ettiğimiz yaşlılarımızın şahsında tüm büyüklerimizin ellerinden öpüyorum, Dünya Yaşlılar Gününü kutluyorum. Tabi her zaman söylediğimiz gibi Anneler Günü, Babalar Günü, Yaşlılar Günü bir gün olarak kutlanacak günler değil. Yıl boyu onları sevdiğimizi, saydığımızı göstermemiz lazım. Allah, hiçbir zaman yaşlılarımızı başımızdan eksik etmesin diyorum" şeklinde konuştu.

Yaşlılar da ziyaretinden ötürü Fadıloğlu'na teşekkür etti.

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