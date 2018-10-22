Fadıloğlu'ndan muhtarlara kutlama

GAZİANTEP, () - ŞEHİTKAMİL Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Muhtarlar Günü kapsamında Gaziantep Şehitkamil Muhtarlar Derneği Başkanı Halil Havar ile Şehitkamil Muhtarlar Derneği Başkanı İbrahim Halil Kargın’ı ziyaret etti. Muhtarların her zaman ve her koşulda destekçileri olduklarını vurgulayan Başkan Fadıloğlu, “Özveriyle çalışarak halkımız ile devlet kurumları arasında köprü vazifesi tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü yürekten kutluyorum" dedi.

Her fırsatta muhtarlarla bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Muhtarlar Günü dolayısıyla Gaziantep Şehitkamil Muhtarlar Derneği Başkanı Halil Havar ile Şehitkamil Muhtarlar Derneği Başkanı İbrahim Halil Kargın’ı makamlarında ziyaret ederek Muhtarlar Günü’nü tebrik etti. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, ziyaret ettiği muhtarlara çiçek armağan etti.

Ziyarette konuşan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, “Vatandaşlarımızın oylarıyla seçilen muhtarlarımız, cumhuriyet tarihimiz boyunca köylerimizin ve mahallerimizin en önemli temsilcisi olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Vatandaşlarımızın dertlerine, tasalarına; sevinçlerine ve mutluluklarına ortak olan, beklentilerini ve ihtiyaçlarını devletimize iletme noktasında etkin rol oynayan muhtarlarımız, devletle milletin bütünleşmesinin temel harcını oluşturmaktadır. Özveriyle çalışarak halkımız ile devlet kurumları arasında köprü vazifesi tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü yürekten kutluyorum. Tüm muhtarlarımıza sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyorum" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şehitkamil Muhtarlar Derneği Başkanı Halil Havar, “Muhtarlar Günü dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu derneğimizi ziyaret etti, kendisine çok teşekkür ediyorum. Başkanımız, her zaman biz muhtarların yanındadır. Sürekli irtibat halindeyiz, yaptığı hizmetlerden de memnunuz. Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu, her zaman gönüllerin başkanıdır. Herkesin derdine koşan, her türlü hizmeti milletin ayağına götürmeye çalışan bir başkandır. Hiç kimseyi ayırt etmeden herkese yardımcı olur. Ben kendisine tekrar bizleri unutmayarak, özel günümüzü kutladığı için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI