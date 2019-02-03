Fadıloğlu'ndan, kadın kursiyerlere kutlama

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, () - ŞEHİTKAMİL Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Bedri İncetahtacı Aile Merkezinde açılan mefruşat ve el beceri kursundaki kursiyerlerle bir araya geldi. Kadınların yaptığı eserleri inceleyen Fadıloğlu, kursiyerleri tebrik etti.

Sosyal tesislerde verilen eğitimleri yerinde görmek için Bedri İncetahtacı Aile Merkezine ziyarette bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Fadıloğlu, el beceri kurslarında eğitim gören kursiyerlerle bir araya geldi. Kadınların yapmış olduğu rölyef, Antep işi, tel kırma, iğne oyası, mutfak takımı gibi ürünlerini inceleyen Rıdvan Fadıloğlu, kursiyerleri kutladı. Yapılan çalışmalar hakkında da bilgi alan Fadıloğlu, kursiyerlerle bir süre sohbet etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, aile merkezlerinde kadınlara çeşitli alanlarda eğitim verdiklerini belirterek şöyle dedi:

"Aile merkezlerinde özellikle annelere bu şekilde eğitim verilirken, diğer taraftan da çocuklarımıza anasınıflarımızda eğitimler veriyoruz. Tüm sosyal tesislerimizde bu etkinlikleri devam ettiriyoruz. Tabi okul öncesi eğitim tüm aile merkezlerimizde yoktur. 35 noktada var ama diğer noktalarda da değişik branşlarda sportif faaliyetler, sanatsal faaliyetler devam ediyor. İmkan dahilinde özellikle hanım kardeşlerimize ulaşmaya gayret gösteriyoruz. Şehitkamil Belediyesi olarak tüm sosyal tesislerimizde bu etkinlikleri bölgeden bölgeye farklılık göstererek devam ettirmeye de kararlıyız. Ben, bu konuda bizden desteğini esirgemeyen özellikle Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne yürekten teşekkür ediyorum."

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