Fadıloğlu, mahalleliye 'İmar Barışı'nı anlattı

GAZİANTEP, () - ŞEHİTKAMİL Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 29 Ekim Mahallesi’ni ziyaret ederek kahvehanede toplanan vatandaşlara imar barışı konusunda bilgiler verdi. Vatandaşların en kısa sürede imar barışından faydalanması gerektiğini dile getiren Fadıloğlu, imar barışı ve mahalleyi ilgilendiren farklı konulara ilişkin vatandaşların sorduğu tüm soruları yanıtladı.

İlçenin farklı noktalarındaki mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen ve hem yürütülen çalışmalar hem de güncel konularda halkı bilgilendiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak 29 Ekim Mahallesi sakinleriyle buluştu. Tapusuz yaklaşık 13 milyon konutu ilgilendiren imar barışıyla ilgili düzenleme geçtiğimiz aylarda Meclis’ten geçerek yasalaşmıştı. 8 Haziran 2018 günü başlayan başvurular, 31 Ekim 2018’de sona erecek. AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ile yaptığı mahalle ziyaretinde vatandaşları imar barışı konusunda bilgilendiren Başkan Rıdvan Fadıloğlu; müracaat, yapı kayıt belgesi ve imar barışı konusundaki tüm detayları uzun uzun anlattı. Vatandaşın konuyla ilgili tüm sorularını cevaplayan Başkan Fadıloğlu, vatandaşlara geç kalmamaları uyarısını yaptı. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, mahalledeki gençler ve çocuklarla da yakından ilgilendi.

Başvuruların bir an önce yapılması gerektiğini vurgulayan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, imar barışıyla ilgili şöyle konuştu:

"Müracaatlar, e-devlet üzerinden veya bakanlığın yetkilendirdiği kuruluşlara yapılabiliyor. Başvurularınızı e-devletten takip edebilirsiniz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlükleri hem başvuruları kabul ediyor hem de bilgi ve destekte bulunuyor. Yapı kayıt belgesi başvuru bedeli, arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda ise yüzde 5 olarak tahsil edilecek. Yapı kayıt belgesinden elde edilen gelir, deprem ve afete hazırlık çalışmalarında ve kentsel dönüşümde kullanılacak. İmar barışı, 31 Aralık 2017’den önce yapılmış yapıları kapsar. Yapı kayıt belgesi; imar barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir. Yapı kayıt belgesi imar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda, yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır. İmar barışından önce alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları varsa iptal edilecek. Yapı kayıt belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlatılabilecek. Yapı kayıt belgesi aldıktan sonra isteyen malikler, tapuya müracaat ederek ve yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave ödeme (yüzde 3) yaparak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edebilecek. Başvuru yapıldığı takdirde yapı kayıt belgesi bedeli 31 Aralık 2018’e kadar yatırılması gerekiyor. Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar, Hazine’ye ait sosyal donatı için tahsisli arazilerdeki yapılar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16’ncı maddesinde belirtilen istisnai alanlardaki yapılar imar barışından faydalanamayacak. Hazine taşınmazının sosyal donatı için tahsisli olması hali hariç olmak üzere bu yapılar da imar barışından faydalanabilecek. Yapı kayıt belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacak."

FOTOĞRAFLI