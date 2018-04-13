Fadıloğlu, halk oyunları ekibini ağırladı

GAZİANTEP,() - ŞEHİTKAMİL Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2017-2018 eğitim- öğretim yılında Okul Sporları Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası’ndan 2'ncilik kupası ile ayrılan şampiyon yemenileri misafir etti. Başarılı sporcu öğrencileri tebrik eden Başkan Fadıloğlu, öğrencileri armağanlarla ödüllendirdi.

Okul sporları halk oyunları yarışmalarında il ve bölge şampiyonalarının ardından 7 Nisan 2018 tarihinde Muğla’nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen, 19 farklı ilden halkoyunları topluluklarının performanslarını icra ettikleri Okul Sporları Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası’nda Gaziantep’i temsil eden İl Genel Meclisi Anadolu Lisesi Halk Oyunları Topluluğu, yarışmadan Türkiye 2'nciliği ile ayrıldı. Ocak ayından başlayarak Nisan ayına kadar devam eden zorlu yarışma sürecini 3 kupa ile tamamlayan liseli şampiyonlar, başarının hikayesini Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile paylaştı. Başarılı öğrencileri Atatürk spor ve kültür merkezinde ağırlayan ve öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Türk folkloruna yapmış oldukları katkılardan ötürü öğrencileri tebrik ederek öğrencilere sportif malzemeler hediye etti. Ziyaret esnasında Şehitkamil Halk Eğitim Müdür Vekili Ahmet Göçmen, Milli Eğitim camiasının temsilcileri, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Metin Alati de genç yemenileri yalnız bırakmadı.

Gençlerin halk oyunlarına olan ilgisinin kültürel mirasın orijinalliğinin korunarak gelecek nesillere aktarılması konusunda büyük faydası olduğunu, bu nedenle halk kültürü alanında yapılan çalışmaların okullarda daha da yaygınlaştırılması gerektiğini vurgulayan Başkan Fadıloğlu, bu yönde sporculara olan desteklerinin artarak devam edeceğini kaydetti. Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şunları söyledi:

"Gençlerimizi; il, bölge ve Türkiye şampiyonalarında elde ettikleri başarılardan dolayı yürekten tebrik ediyorum. Halk oyunlarımızın gelecek nesillere orijinalliği korunarak aktarılması konusunda çocuklarımızın ve gençlerimizin halk oyunlarına olan ilgisi ve gerçekleştirdikleri çalışmalar çok değerli. Onlara bu imkanları sağlayan okul idarecilerimiz, halk eğitim merkezlerimize ve federasyonun yetkili kurullarına özel olarak teşekkür ediyorum. Gençlerimiz, bir yandan sağlıkları için spor yaparken diğer yandan da kültürlerine sahip çıkıp, sosyal ilişkiler kuruyorlar. Umarım bundan sonraki süreçte de bu kazanımlarını sürdürürler. Bir kez daha gazi şehrimizin ulusal mecrada başarıyla temsil edilmesinde emeği geçen tüm kurumları ve öğrencilerimizi kutluyorum.”

Şampiyonalar sürecinde Şehitkamil Belediyesinin gerçekleştirdikleri çalışmalarda kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını ifade eden İl Genel Meclisi Anadolu Lisesi Okul Müdürü Beyazıt Bozkurt, “Okulumuzda; kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlere destek veriyor, genç öğrencilerimizin çalışmalara katılması konusunda öğretmen arkadaşlarımızla işbirliği içerisinde yönlendirmeler yapıyor, eğitim-öğretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde öğrencilerimizin bu faaliyetlere katılarak zararlı her türlü alışkanlıktan uzak kalmasını sağlıyoruz. Bizler bu çalışmaları yaparken yerel yönetimlerimizin desteği ve ilgisi bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Şehitkamil Belediyemiz, halk oyunları branşında Türkiye finallerinde başarıya giden yolda bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Desteklerini ve ilgilerini her zaman hissettik. Bugün de sağ olsunlar Sayın Başkanımız, öğrencilerimizi ödüllendirdi. Başkanımıza ve ekibine okulumuz adına sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum” ifadelerini kullandı.