Fadıloğlu, gazetecilerle buluştu

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, () - ŞEHİTKAMİL Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla öğlen yemeğinde bir araya geldi. Başkan Fadıloğlu, “Tüm gazetecilerimizin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü yürekten kutluyorum" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle kentte çalışan çok sayıda yerel, ulusal medya yöneticileri ile çalışanlarını Dülük Tabiat Parkı Göl Kafe Restoran’da ağırladı. Basın mensuplarıyla birlikte öğlen yemeği yiyen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik etti.

Yemekten sonra konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu; çağa ayak uydurmak, doğru bilgiye anında ulaşmak ve bilinçlenmek noktasında medya mensuplarının gösterdiği çabanın her türlü takdirin üzerinde olduğunu söyledi. Konuşmasında, mesleki sorumluluk bilinciyle karşılaştıkları tüm zorluklara rağmen fedakarlık ve özveri içinde görevlerini yerine getirmeye çalışan basın mensuplarını kutlayan Başkan Fadıloğlu, şunları söyledi:

"Hepimiz, milletimize hizmet etmek adına gayret gösteriyoruz. Siz gazeteciler, diğer sektörlerin ayrılmaz en önemli parçasısınız. Halka yapılanları iletmek adına yoğun bir biçimde çalışıyorsunuz. Birbirimizden ayrımız gayrımız yok. Bu tür özel günlerin bir gün için kutlanması benim açımdan biraz eksiklik. Nedenine gelince, ne anneler bir gün anılabilir, ne babalar bir gün anılabilir, ne de basın camiası bir gün anılabilir. Hayatın devam ettiği her noktada basın hayatın içerisindedir. Özellikle son yıllarda sosyal medya ile beraber bilgilerin anlık transferi söz konusudur. Bu konularda göstermiş olduğunuz özveriden dolayı hepinizin eline, emeğine, yüreğine sağlık. Ancak geleneksel hale geldiği için bugün bir çatı altında beraberiz ama bizim amacımız dostlarımız, mesai arkadaşlarımızla bir arada olup, bir günü paylaşabilmekti. Davetimize icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerin şahsında tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü yürekten kutluyorum. Memleketimiz için hayırlı hizmetler yapmanızı temenni ediyorum."

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