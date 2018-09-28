Fabrikayı soyan hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

AMASYA’nın Merzifon İlçesi’nde Organize Sanayi Bölgesi'den (OSB) yaklaşık 400 bin lira değerindeki yalıtım malzemesi ve hurda alüminyum çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Olay, Merzifon ilçesi OSB'de meydana geldi. İddiaya göre, Merzifon İlçesi’nde bir fabrikaya giren M.K., (62) E.S., (37) ve O.D., (32) isimli hırsızlık şüphelileri Merzifon Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışma sonucunda Suluova İlçesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. 2 ay içerisinde aynı iş yerini 3 defa soydukları ve yaklaşık 400 bin lira değerinde ısı yalıtımları, alüminyum kaplamaları ve kalıpları çaldıkları iddia edilen hırsızlık şüphelilerinin çaldıkları malzemeleri kamyonet ile taşıdıklarını tespit edildi. Merzifon ilçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 3 şüpheyi adliyeye sevk edildi. M.K., E.S., ve O.D. tutuklamarak cezaevine gönderdi.