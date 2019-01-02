Fabrikada düşen işçi ağır yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde çalıştığı beyaz eşya fabrikasında 5 metre yükseklikten düşen Ali Haydar Yalvaç(41), ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir beyaz eşya fabrikasında meydana geldi. İşçilerden Ali Haydar Yalvaç, fabrikada izolasyon çalışması yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Yalvaç'ın düştüğünü gören çalışma arkadaşları hemen 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Ali Haydar Yalvaç, olay yerine gelen ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumunun ciddi olduğu öğrenilen Yalvaç'ın düşmesiyle ilgili polis soruşturma başlattı.

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