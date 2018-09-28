Fabrika işçisi kadınlar kanser taramasına davet edildi

Vahit İŞBAŞARAN/BABAESKİ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde bir fabrikada çalışan kadınlar kanser konusunda bilgilendirilip, taramaya davet edildi.

Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamında Alpullu'daki bir fabrikada çalışan 437 kadın personele yönelik olarakkanser biriminden Emine Korkmaz ve KETEM biriminden Öznur Tiran tarafında üç seansta kanser taramaları konulu halk eğitimi verilerek, taramalarını yaptırmak üzere KETEM'lere davet edildi. Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, işletmeye kadın sağlığına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.