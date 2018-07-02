'Ezo Gelin' projesine uluslararası ödül

OĞUZELİ Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Eğitim Bilimleri Araştırmaları Derneği ve Azerbaycan Pedagoji Üniversitesince düzenlenen sempozyumda, 'Ezo Gelin' projesi ve Türk kültürünün korunmasına yönelik çalışmaları nedeniyle 'Türk Dünyası Hizmet' ödülüne layık görüldü. Başkan Kılıç, ödülünü Bakü Devlet Pedagoji Üniversitesi Rektörü Cefer Ceferov’un ellerinden aldı.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ve Kafkas İslam Ordusunun kuruluşunun 100.yıl dönümü dolayısıyla 4. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu TURKCESS 2018 Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlendi. Türkiye, Özbekistan, Moğolistan, Rusya, Bulgaristan gibi birçok ülkeden 284 araştırmacının katıldığı ve 15 farklı alanda 239 projenin sunulduğu etkinlikte Oğuzeli Belediyesi’nin Dokuzyol Mahallesi’nde gerçekleştireceği Ezogelin-Barak Kültür Evi ve Kır Kahvesi projesi Türk kültürünün korunmasına yönelik çalışmaları nedeniyle Türk Dünyası Hizmet ödülüne layık görüldü.

Oğuzeli Belediyesi, Türk Tarih Kurumu, Pedagoji Üniversitesi, Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan Pedagoji Üniversitesi, Nizami Gəncəvi adına Edebiyat Enstitüsü, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, Yunus Emre Enstitüsü, Türk Dünyası Eğitimciler Birliği ve Uluslararası Kültür ve Dil Araştırmaları Derneği düzenlenen sempozyumda yer alan kurum ve kuruluşlar oldu.

Oğuzeli Belediyesi olarak Türk kültürünün korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerinin altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "Özveri ile yapılan çalışmaların meyvesini almaya başladık" dedi.

Ezogelin- Barak Kültür Evi ve Kır Kahvesi projesi hakkında bilgi veren Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Bu proje ile kültürümüzü yaşatacağız, gelecek nesillere aktaracağız.

Ezogelin efsanemizi hayata geçireceğimiz projemiz ile Türkiye’nin her yerinden hatta yurt dışından gelecek ziyaretçilerimiz ile daha da popüler hale getireceğiz. Bu efsanemizin adını yaşatmak için Dokuzyol Mahallemizde Kalkınma Bakanlığımız ile birlikte Ezogelin ve Barak kültürüne yakışır bir proje başlattık İnşallah bu sene sonu gibi bitirmiş olacağız. Geleneksel ve tarihi bir yapı yapıyoruz. Bu yapının içinde Ezogelin Müzesi ve Kır Kahvesi olacak. Oğuzeli’mizin tanıtımında da büyük bir rol üstelenecek olan proje ile önemli bir değerimizi tüm milletimize ve dünyaya tanıtmış olacağız” diye konuştu.

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