Ezeli rekabetten çevre dostluğu

DİLOVASI(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları örnek bir davranış sergileyerek sahile atılan çöpleri topladı.

Dilovası Ultraslan ve Dilovası Genç Fenerbahçeliler üyeleri örnek bir çalışmaya imza attı. Dilovası Ultraslan ve Dilovası Genç Fenerbahçeliler üyeleri çevre için Dilovası Tavşancıl sahilde bir araya geldi. Yaklaşık 40 kişilik taraftar grubu Tavşancıl sahiline atılan çöpleri topladı. Çevre için farkındalık yaratmaya çalışan Dilovası Ultraslan ve Dilovası Genç Fenerbahçeliler grubu üyeleri vatandaşlar tarafından büyük takdir toplarken, dostluk mesajı verdi.