Eyyübiye’de hafriyat alanı parka dönüştürülüyor

ŞANLIURFA, ()- ŞANLIURFA Eyyübiye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, Selçuklu Mahallesi’nde daha önce hafriyat alanı olarak bulunan alana 16 bin 500 metre kareye yine park yapılması için çalışmalara başlandı.

Eyyübiye Belediyesi Selçuklu Mahallesi 3675. Sokak’ta bulunan ve toplamda 16 bin 500 metre karelik alan daha önce vatandaşlar tarafından hafriyat döküm alanı olarak kullanılması nedeniyle ekipler tarafından bu bölge temizlenerek park yapımı için çalışmalar başlatıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin hummalı çalışması sonucu bitme aşamasına getirilen parkta; 2 adet çocuk oyun alanı, spor kondisyon aletleri alanı, oturma alanları, teraslı yeşil alanlar ile dinlenme alanları bulunuyor. Mahalle yürütülen çalışmalardan dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’ye teşekkür eden Selçuklu Mahalle Muhtarı Cengiz Yıldız,” Mevcut belediyemizden önce bu parkımız olduğu gibi dağlıktı, çocuklar pislik içinde oynuyorlardı, şuan ki belediye başkanımız Mehmet Ekinci’den biz park talebinde bulunduk, kendisi de sağ olsun hemen faaliyete geçti. Kendisi sırf bize destek oldu çocuklar için, mahallemiz için. Belediye Başkanımız Mehmet Ekinci, bu parkın sözünü verdi ve uyguladı. Bu parkımızın alanı 16.500 metre kare, mahallemizde vatandaşlarımızın, çocuklarımızın vakit geçirecekleri bir alan haline getirilecek. Onlara güzel bir yer tahsis ettik belediyemiz sayesinde. Bu imkanı sağlayan Eyyübiye Belediyesi’ne ve Belediye Başkanımız Mehmet Ekinci’ye çok teşekkür ederim’’ dedi.

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