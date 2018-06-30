Eyyübiye Belediyesi YSK sınavına girenlere su dağıttı

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA Eyyübiye Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına 28 okulda girecek öğrencilere ve velilere su dağıttı.

Şanlıurfa'da YKS'nin birinci oturumu olan TYT saat 10.15'te başladı. Erken saatlerde itibaren sınava girecek adaylar, kimlik kontörlünün ardından güvenlik kontörlünden geçirilerek sınav salonuna alındı. Okul önünde çocuklarını bekleyen aileler dualar edip Kur'an-ı Kerim okudu. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, bu yıl ilk defa yapılan YKS sınavının ilk oturumunda, sınava girecek öğrenciler ve aileleriyle bir araya gelip başarılar diledi. Eyyübiye Belediyesi ilçe sınırlarında sınav yapılan 28 okulda öğrenci ve velilere su dağıttı. Eyüp Göncü Anadolu Lisesinde öğrencilere başarılar dileyen Başkan Ekinci, sınav öncesi heyecanlarını gizleyemeyen öğrencilere de nasihatler verip sakin olmaları konusunda uyardı. Öğrencilerin heyecanına ortak olan Başkan Ekinci, "Gençlerimiz bugün ve yarın üniversite sınavlarına giriyorlar. Rabbim kardeşlerimizin emeklerini boşuna çıkarmasın. Gençler yoğun bir emekten sonra sınav sürecine giriyorlar. Dolayısıyla onlar kadar bizler de aileler de heyecanlı. Benim de oğlum bu sınava giriyor. Bu vesileyle tüm gençlere başarılar diliyoruz. Eğitim-öğretimin bilincinde olan bir yerel yönetimiz. İlçemizde bu oranın çok az olması bizleri ciddi çalışmalar yapmamıza yöneltmeli. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle irtibatlı bir şekilde Eyyübiye Belediyesi olarak ciddi destekler veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Gerek Üniversiteye hazırlık gerekse de lise sınavlarına hazırlıkta Gençlik Merkezlerimizde öğrencilerimize yönelik ciddi çalışmalar yapılıyor. Gençlik Merkezlerimizde materyallerimizi de oradan temin edebilecek şekilde öğrenci kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Umarım bu tarz çalışmalarla ilçemizde eğitimde hak ettiği yere gelir. Ben bir kez daha tüm genç kardeşlerimize başarılar diliyorum. "dedi.

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