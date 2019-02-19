ANTALYA, () - KEPEZ Belediyesi Spor Okulları akademiye geçiş çalışmaları kapsamında farkındalık oluşturmak için tekvando eğitimi alan çocukları babalarıyla ringe çıkarttı.

Kepez Belediyesi, tekvando sporuna erken yaşlarda başlanmasının çocukların ve dolayısıyla ailelerin olumlu gelişmeler yaşayacağını göstermek amacıyla, çocukları babalarıyla antrenmanda bir araya getirdi. 'Eyvah Ringde Babam Var' sloganıyla düzenlenen etkinlikte birlikte tekvando yapma imkanı bulan çocuklar ve babaları unutulmaz bir gün yaşadı. Babalar ve çocukları antrenmanda ter dökerken annelerde bu anı fotoğraf kareleri ile ölümsüzleştirdi.

ÇOCUKLAR KEPEZ'DE SPORLA BÜYÜYOR

Kepez'in çocuklarının sporla büyüdüğünü belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Kepez, tüm imkânlarıyla geleceğimiz olan çocuklarımızın yanında yer alıyor. Özellikle erken yaşlarda spora başlamaları ve bunu yaşam felsefesi olarak hayatlarında uygulamaları için çalışıyoruz. Spor alanında eğitimlerimiz Avrupa standartlarında ve modern tesislerde sürdürülüyor. Ailelerin spora daha fazla önem vermesi ve çocuklarıyla bir araya gelerek bu konuya dikkat çekmeleri için Spor Okullarımızda 'Eyvah Ringde Babam Var' etkinliğini düzenledik. Bu etkinliğe gelen tüm babalara ve annelere çok teşekkür ediyorum" dedi.

KEPEZ'DE AKADEMİK EĞİTİM

Spor alanında gerçekleştirdiği örnek projelerle markalaşma yolunda önemli adımlar atan Kepez Belediyesi Spor Okulları, geleceğin antrenörlerini, Milli takım oyuncularını, Türkiye'nin adını Dünya'ya duyuracak yarının sporcularını yetiştirmek için çalışıyor. Kepez Belediyesi, ailelerin bu anlamda dikkatini çekmek ve Türk sporunda farkındalık oluşturmak için tekvando branşında babalar ve çocuklarını ringe çıkarttı.

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