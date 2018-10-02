Eyüp Nebi Türbesi'ne Külliye yapılıyor

ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesindeki Hz. Eyyüp ile eşi Rahime hatun ile Elyasa Peygamberin mezarlarının yer aldığı türbede Eyyüp Nebi Camii ve Külliyesi yapılmasını içeren işbirliği protokolü, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Viranşehir Belediyesi arasında imzalandı.

Protokol imza törenine, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, eski Eyyüp Nebi Belde Belediye Başkanı Mustafa Çiftçi ile davetliler katıldı. İçerisinde Hz. Elyesa, Rahime Hatun ve sabır peygamberi Hz. Eyüp Türbelerinin yer aldığı 70 dönümlük inanç merkezini 478 dönümlük bir projeyle Türkiye’nin en büyük inanç platosuna dönüştürmeye hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, projenin ilk etabı olan Cami ve külliyenin ihalesine çıkıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından projesi hazırlandıktan sonra kurula sunulan ve planlama eksiklikleri giderilen çalışma için Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile birlikte Viranşehir'e giden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Üçlü protokolümüzü imzaladık. Şimdi ihaleye çıkıyoruz" dedi.

Projenin ayrıntıları ile ilgili değerlendirme yapan Başkan Çiftçi, "Yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığımız bir proje. Tabi ki gerek tescilli alanların oluşu gerekse inanç merkezi olmasından dolayı sürekli olarak Valimiz ile de istişare halindeydik. Proje Büyükşehir Belediyemiz tarafından Şanlıurfa Valiliği işbirliği içerisinde yapıldı. Kurula sunuldu ve planlama eksiklikleri giderildikten sonra projemiz nihayetine ulaştı. Şimdi de Şanlıurfa Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve Viranşehir İlçe Belediye Başkanlığımız ile birlikte üçlü bir protokol imzalandı. Cami ve külliyenin ihalesine çıkıyoruz. Çevre düzenlemesine de yılbaşında çıkacağız. Eyüp Peygamber makamına yakışır bir proje oldu. Gerek giriş kısımları gerek Osmanlı ve Selçuklu mimarisi olarak projelendirildi. Gezme alanları ve bunun yanında sabır taşıyla ve aynı şekilde şifalı suyu da yan yana nitelendirerek ziyarete gelen halkımıza sunacağız" diye konuştu.

Şanlıurfa'da görev yaptığı dönem içerisindeki en güzel çalışmalardan birine daha imza attıklarını dile getiren Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise, "Ruhumuzun sükunete erdiği bir protokole imza attık. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

HZ. EYÜP PEYGAMBER MAKAMI PROJESİ

Türbelerinin yer aldığı 70 dönümlük inanç merkezi, 478 dönümlük bir projeyle Türkiye’nin en büyük inanç platosuna dönüştürülecek. Yaklaşık maliyeti 100 milyon lira olacak projede Cami, Medrese, Aşevi, Külliye, ziyaretçi merkezi, şifalı su merkezi, çarşı kompleksi, türbeler, Rahime Hatun Türbesi, Hz. Elyesa Türbesi, Hz. Eyyub Türbesi, dinlenme alanları, seyir terasları ile otoparklar yer alıyor. Protokolde imza atılan ilk etap ise Cami ve külliyeyi kapsıyor.

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