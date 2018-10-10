Eylül'de 197 bin yolcuya hizmet verildi

KAYSERİ, () - DEVLET Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Eylül ayı havalimanı istatistiklerine göre; Kayseri Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 160 bin 229, dış hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19 artışla 37 bin 59 toplamda ise, 197 bin 288 oldu.

2018 Yılı Eylül ayında Kayseri Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bin 32 oldu. Dış hatlar uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 artışla 273 olmak üzere, toplam uçak trafiği bin 305'e ulaştı.

2018 Yılı Eylül ayında Kayseri Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 1 artışla 2 bin 509 ton olarak gerçekleşti.