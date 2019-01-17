Evsiz ve sokakta yaşayanların ihtiyacını SYDV karşılayacak

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA Valisi Ömer Seymenoğlu, kış şartlarında evsiz, kimsesiz veya sokakta yaşayan risk altındaki her yaştan vatandaşın geçici barınma, yemek ve giyim ihtiyaçlarının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca karşılanacağını söyledi.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, soğuk hava ve ağır kış şartlarının günlük yaşamı olumsuz etkilediğini belirterek, evsiz, mekansız, kimsesiz oldukları veya sokakta yaşadıkları tespit edilen risk altındaki vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca geçici barınma, yemek ve giyim imkanı sağlanacağını söyledi.

Vali Seymenoğlu, "Ülkemiz genelinde etkisini göstermeye başlayan soğuk hava ve ağır kış şartlarının günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceğinden sosyal devlet olmanın bir gereği olarak, herhangi bir sebepten dolayı evsiz, mekansız, kimsesiz oldukları veya sokakta yaşadıkları tespit edilen risk altındaki her yaştaki vatandaşlarımıza Valiliğimiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca durumlarını düzeltinceye kadar geçici barınma, yemek ve giyim imkanı sağlanacaktır. Duyarlı vatandaşlarımızın ve ilgililerin sokakta yaşadığı bilinen, görülen, duyulan herhangi bir vaka ile karşılaştıklarında en yakın kolluk kuvveti, mahalli idare veya diğer ilgili kurumlara ihbar veya başvuru yapmaları ve kurum yetkililerimizin ivedi olarak Valiliğimiz veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızla iletişime geçmeleri gerekmektedir. Aynı hizmetlerimiz ilçelerde Kaymakamlıklarımızca sağlanacaktır. Tüm halkımız ve ilgililerin gerekli duyarlılığı göstermelerini rica ederim" dedi.

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