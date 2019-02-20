Evrensel Değerler Çocuk Müzesi ve Bilim Merkezi binlerce çocuğu ağırladı

ANKARA, () - ANKARA’nın ilk interaktif çocuk müzesi olan Evrensel Değerler Çocuk Müzesi ve Bilim Merkezi, 2017 yılında açıldığı günden bu yana 35 bini aşkın çocuğu ağırladı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın çocuklara hediyesi olan müzede, Pinokyo ve Doğruluk, Vahşi Yaşam ve Yardımseverlik, Çevre ve Saygı, Veterinerlik ve Sevgi, Entomoloji ve Birlik, Bilim Merkezi, Planetaryum ve Uzay Merkezi alanlarında 4-12 yaş aralığındaki çocuklar eğitim alıyor. Etkinlik atölyesinde ise çocuklar, müzik eşliğinde özgürce boyama, tasarım çalışmaları yaparak sanatla buluşuyor.

EĞLENİRKEN ÖĞRENİYORLAR

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde 75 dakikalık eğitim süresince seçilen alanla ilgili çocuklara eğitim verilirken, sonrasında oynanan oyunlar bilgiyi içselleştirmelerini sağlıyor. Farklı eğitim metotlarının harmanlanarak uygulandığı müzede, sosyal, bilişsel ve motor becerilere katkı sağlayacak etkinlikler ve çalışmalar yaş gruplarına göre özel olarak hazırlanıyor. Çocuklar dokunarak, sorarak, yaşayarak öğrenmenin keyfine varıyor.

ÖZEL GÜNLER UNUTULMUYOR

Uluslararası alanda ve ülkemizde kutlanan önemli günlere müzede de yer veriliyor. Farkındalık yaratmak amacıyla yola çıkan Yenimahalle Belediyesi Evrensel Değerler Çocuk Müzesi, bugüne kadar dezavantajlı ve özel gereksinimli çocuklar için pek çok faaliyete imza attı. Hafta içi her gün okullara ev sahipliği yapan müzede, öğrenciler alanda eğitim alırken, öğretmenler de müze bünyesinde bulunan Dino Retro Cafe’de sıcak kahveleri eşliğinde kısa bir mola veriyor. Doğum günü partileri için cafe, hafta sonu da hizmet veriyor. Eğlenceli bir partinin yanı sıra müzede keşif yapma fırsatı bulan çocuklara benzersiz bir deneyim sunuluyor.

FOTOĞRAFLI