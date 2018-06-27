Evrensel Çocuk Müzesi’nden yaza özel kurslar

KARŞIYAKA Belediyesi Evrensel Çocuk Müzesi, yaz ayları boyunca, birbirinden renkli etkinlik, kurs ve atölye çalışmaları ile minik konuklarını ağırlayacak.

Karşıyaka Belediyesi tarafından kurulan ve alanında Avrupa’nın sayılı merkezlerinden biri olan Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü, yaz ayları için birbirinden renkli kurs ve atölye programı hazırladı. Yaz dönemi atölye çalışmalarına kayıt olacak çocuklar, alanında uzman 15 eğitimcinin gözetiminde drama ve yaratıcılık eğitimleri alacak. Hikaye anlatımları ile tarihe yolculuk yapılacak. ‘Dino Atölyesi’nde ise dinozorların yaşam serüvenine ortak olunacak. Kurslar için 0 (232) 3246343 numaralı telefondan bilgi alınabilecek ve kayıt yaptırılabilecek.

İZMİR, ()

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