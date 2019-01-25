DENİZLİ'deki bireylerin sağlıklı bir aile kurması için başlatılan Evlilik Okulu'nda 38'inci dönem başladı. Bugüne kadar 1500 kişinin katıldığı okulda çiftlere, mutlu bir evlilik için öneriler anlatılıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Ailemi Seviyorum Projesi' kapsamında başlattığı Evlilik Okulu'nun 38'inci dönemi başladı. Kent Konseyi'nde düzenlenen Evlilik Okulu'nin açılışına Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kültür, Turizm ve Tanıtım Daire Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Psikolog Gülay Korkut ve kursiyerler katıldı. Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin klasik belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik anlamında da önemli işler başardığına dikkat çekti. Denizli'nin mutlu insanların yaşadığı bir şehir olmasını istediklerini aktaran Değirmenci, "Evlilik Okulu projemizin 8'inci yılına girdik. Bugüne kadar nişanlı çiftlerimize, evli çiftlerimize ve evliliği düşünen birçok vatandaşımıza hizmet verdik. Bugüne kadar yaklaşık 1500 kursiyerimiz Evlilik Okulu hizmetimizden yararlandı. İstiyoruz ki, bütün evlilikler sağlıklı ve huzurlu bir şekilde devam etsin. Bizler de bunun için destek olmak istiyoruz" diye konuştu. Kurs kapsamında Psikolog Gülay Korkut, tarafından kursiyerlere evliliğin ilk dönemleri, aile ekonomisi, stresle baş etme yöntemleri, sağlıklı bir aile kurmak için öneriler, evlilik ve hukuki haklar, doğru iletişim gibi konularda bilgiler verilecek.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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