Evinin önünde ölü bulundu

HAVSA(Edirne),()-EDİRNE’nin Havsa ilçesinde S.V. (54) evinin önünde ölü olarak bulundu. Otopsisinde S.V.’nin düşmeye bağlı boyun kırılması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, ilçeye bağlı Kulabalık köyünde meydana geldi. Köydeki bir evde yaşayan S.V., kapısının önünde ölü olarak bulundu. Savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından S.V.’nin cesedi, otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Otopsi sonucu S.V.’nin düşmeye bağlı boyun kırılması sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi. Soruşturma sürüyor.