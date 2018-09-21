Evinin avlusunda intihar etti

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum),() - ÇORUM'un Osmancık ilçesinde Kasım Şerefoğlu (73) evinin avlusunda kendini iple asarak intihar etti.

Ankara'da ikamet eden ve yaz aylarında, Osmancık ilçesi Kuz köyündeki evinde oturan Kasım Şerefoğlu, evinin avlusunda iple asılı halde bulundu. Kardeşi Beşir Çıplak'ın haber vermesi üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Şerefoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Şerefoğlu'nun cesedi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Osmancık Devlet Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.