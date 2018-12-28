Evine kenevir serası kurdu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da evine kurduğu serada kenevir maddesi yetiştiren A.Ö., gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 9 kök hint keneviri ile yetiştirmekte kullanılan aparatlar ile zirai tarım ilaçları ele geçirildi.

Antalya'da bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesinde A.Ö'ye ait eve operasyon düzenledi. Operasyonda ev sahibi A.Ö. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 9 kök kenevir bitkisi, kenevir bitkisi yetiştirmekte kullanılan aparatlar ile zirai tarım ilaçları ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Ö., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Diğer yandan ekipler tarafından yapılan kontrollerde, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yaptığı tespit edilen 6 kişi gözaltına alınırken, otomobillerinde yapılan aramalarda bir miktar esrar maddesi, 7,5 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ile 970 adet ecstasy hap ele geçirildi. İfadesi alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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