Evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın evine yaptığı baskında uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli tutukladı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri uyuşturucu madde ticaretine yönelik yaptıkları çalışmalar neticesinde B.B.'yi Yayla Mahallesi'ndeki ikametinde yakaladı. İkamette yapılan aramada 8.5 gram metamfetamin maddesi, satışa hazır paketlenmiş metamfetamin maddesiyle esrar maddesi ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla B.B. hakkında 'uyuşturucu madde ticareti' ve 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak' suçlarından adli işlem yapıldı. B.B. daha sonra sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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