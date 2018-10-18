KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Güner Şahin (77) evinde ölü bulundu.

Olay Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Güner Şahin (77) merak ederek evine gelen yakınları tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu. Olay yerine 112 ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Şahin'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cenazesi kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi morgunda tamamlanan işlemleri sonrası yakınlarına teslim edildi. Beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği söylenen yaşlı kadın için otopsi yapıldı. Yaşlı kadının kesin ölüm nedeni otopsi sonrasında kesinleşeceği öğrenildi. Güner şahin’in cenazesi memleketi Sakarya Akyazı ilçesine gönderildi.

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