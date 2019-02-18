Evinde kendini asarak intihar etti

Ercan BUBER/KARAMÜRSEL(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, eşinden boşandıktan sonra bunalıma girdiği iddia edilen Nurten Yüzüak (47) evinde kendini iple asarak intihar etti.

Olay, Karamürsel Kayacık Mahallesi Halil İbrahim Erdem Sokak'ta meydana geldi. Nurten Yüzüak'tan haber alamayan yakınları evine geldi. Kapıyı açan olmayınca yakınları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, çilingirin kapıyı açmasının ardından içeri girerken, kendini iple tavana asan Nurten Yüzüak'ın cesediyle karşılaştı. 10 gün önce eve taşınan Nurten Yüzüak'ın bir süre önce eşinden boşandığı bu nedenle bunalıma girdiği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.