Evin çatısı alev alev yandı

Ayhan ACAR/BARTIN,()-BARTIN'da, 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Öğle saatlerinde, Çaydüzü Mahallesi Çayırlar Caddesi'nde İsmail Kalmaoğlu'na ait 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Kalmaoğlu ailesi dışarı çıkarken, itfaiyeye haber verildi. Alevler kısa sürede çatıyı kapladı. Bartın Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın söndürülerek, alt katlara sıçraması önlendi. Yangının neden çıktığı araştırılırken, soruşturma başlatıldı.