Evi yanan yaşlı çifte yardım eli

Murat SÖZERİ/MUT(Mersin), () – MERSİN’in Mut ilçesinde evi yanan yaşlı çiftin yardımına Büyükşehir Belediyesi, 2 çekyat ile 1 çamaşır makinesi göndererek, yüzlerini güldürdü.

Mut ilçesi Yatırtaş Mahallesi’nde yaşayan Hatice Taş (59) ile Mehmet Taş (65) çifti, evde olmadıkları sırada aldıkları haberle şoka uğradı. Evlerinin yandığını kendilerine gelen telefonla öğrenen çift, eve geldiklerinde yangının söndüğünü ancak bütün eşyalarının da yangınla beraber yandığını gördü. Halıdan çekyata, çamaşır makinesinden televizyona kadar her şeyin yanması üzerine çaresizlik içinde kalan Hatice Taş, yüzde 100 görme engelli eşi Mehmet Taş’ın engelli aylığı ile evlerini yeni baştan kurmak için gittiği yardım fonunda maaşlarının da kesildiğini öğrenince art arda gelen ikinci şoku yaşadı. Bir taraftan yangınla beraber her şeyini kaybeden yaşlı çift, bir taraftan da 600 lira civarındaki engelli aylığının da kesildiğini öğrenince çaresizlik içinde bir başlarına kaldı. Ellerindeki imkanla hayata tutunmaya çalışan çiftin kaderi, bir yakınlarının Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’a attığı mesaj ile değişti. Yaşlı çiftin durumunu öğrenen ve çekyat ile çamaşır makinesi ihtiyacı olduğu bildirilen Başkan Kocamaz, ilgili birimlere talimat vererek gereken her türlü desteğin verilmesini istedi. Bunun üzerine Mut’a giden ekipler tespit edilen eksiklikleri kısa sürede tamamlayarak talep edilen 2 adet çekyat ile 1 adet çamaşır makinesini Mut Şube Müdürlüğü aracılığı ile yaşlı çifte teslim etti.



