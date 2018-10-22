Evden 2 bin 247 paket kaçak sigara çıktı

OSMANİYE, () - OSMANİYE'de jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramada 2 bin 247 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir evde kaçak sigara olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada değişik markalarda 2 bin 247 paket gümrük kaçağı sigara, 50 kilo çay ve 150 kilo toz şeker ele geçirildi. Evde bulunan Y.G. ve A.G. gözaltına alınırken, ele geçen malzemelere malzemelere ise el konuldu. Y.G. ve A.G., toplam 31 bin 458 lira para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldı.

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