Evde yangın çıktı, anne ve 2 çocuğu yaralandı

MALATYA’nın Arguvan ilçesinde, mutfak tüpünün de patladığı yangını söndürmeye çalışan anne ve 2 çocuğu hafif yaralandı.

Yangın, öğleden sonra Dolaylı Mahallesi’nde meydana geldi. Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede tüm evi saran alevlere müdahale eden ev sahibi anne Sabır ile çocukları Ali ve Mesut İncirkaya söndürmek istedi. Bu sırada mutfakta bulunan tüp patlayınca evlerini saran yangına müdahale eden anne ve 2 çocuğu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulansta ayakta tedavi edilirken, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında evde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, evdeki yangının nedeni araştırıyor.

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