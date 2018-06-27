Evde tabancayla intihar etti

SAMSUN'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mustafa D. (38), evinde tabancayla başına ateş etti. Hastaneye kaldırılan Mustafa D., kurtarılamadı.

Olay, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mustafa D., evde yalnızken tabancayla başına ateş etti. Silah sesini duyan komşular, polise haber verdi. Polisle birlikte gelen sağlık ekibi, kanlar içindeki Mustafa D.'yi ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralı olan Mustafa D., daha sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Mustafa D., doktoların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili souşturma başlattı.



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