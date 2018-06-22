Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'nde 'Evde Sağlık Okulu Projesi' hayata geçirildi.

'Evde Sağlık Okulu Projesi', İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Evde Sağlık Hizmetleri Koordinatörü Enes Efendioğlu, Atatürk Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Halenur Şahin, hastane çalışanları ve eğitim alacak hasta yakınlarının katıldığı toplantıyla Atatürk Devlet Hastanesi'nde tanıtıldı. Atatürk Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Halenur Şahin, açılış konuşmasında tüm hastanelere örnek olacak bir projeyi hayata geçirmenin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Palyatif Bakım Merkezi'ndeki hasta yakınlarının talepleri doğrultusunda projeyi hazırladıklarını kaydeden Şahin, "Evde hasta bakımı çok zor bir iştir. Hastanın moral kazanması, güçlenmesi, bir an önce iyileşmesi için bakımıyla ilgilenen kişinin eğitimli olması gerekiyor. Basit görünen bir göz damlası bile çok önemlidir. Yanlış damlatılması gözün enfeksiyon kapmasına neden olabiliyor. Evde hasta bakımı eğitimin zorunlu bir ihtiyaç olduğunu düşündük. Bu konuda çok fazla talep aldık. İlk dönemde 34 hasta yakınına hastaya davranış, ihtiyaçlarını karşılama, ilaçlarını içirme, yarasını pansuman etme, banyo yaptırma, oturtup-kaldırma, yürütme gibi birçok yöntemleri bilimsel metotlarla öğreteceğiz" dedi.

YAŞAM KALİTESİ ARTACAK

İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür de evde bakım hizmetlerinin ve hastalara yaklaşımın önemine vurgu yaptı. Hülür, "Bir takım yanlış hareketler hastaya zarar verebiliyor. Bu proje ile hasta ve hasta yakınları bilinçlenecek, evlerinde daha sağlıklı bir yaşama kavuşacak, yaşam kalitesi artacak" dedi.

EĞİTİM 4 HAFTA SÜRECEK

Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Vefa Sayraç ise evlere yapılan ziyaretlerde hastalardan gelen şikâyetleri değerlendirip, 'Evde Sağlık Okulu Projesi'nin oluşumunu sağladıklarını ifade etti. Dr. Sayraç, "4 hafta sürecek teorik eğitimin yanı sıra maket üzerinde de pratik bilgiler uygulamalı olarak gösterilecek" diye konuştu.

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