Evde ölü bulunan Yıldırım toprağa verildi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - MANAVGAT'ın Sarılar Mahallesi'ndeki evinde komşuları tarafından ölü bulunan Hüseyin Yıldırım (73), Konya'nın Selçuklu ilçesinde toprağa verildi.

Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'nde oturan, bir süredir kalp rahatsızlığı olan Hüseyin Yıldırım, önceki gece saat 22.00 sıralarında komşuları tarafından yatağında ölü bulundu. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hüseyin Yıldırım'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından Hüseyin Yıldırım'ın cenazesi dün ikindi vakti Konya'nın Selçuklu ilçesi Yazır Mezarlığı'nda ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hüseyin Yıldırım'ın oğlu Serkan Yıldırım, babasının kalp rahatsızlığı olduğunu söyleyerek, "Kendisi Konya'da oturuyor. Manavgat'ta havaların sürekli yağışlı olması nedeniyle Sarılar Mahallesi'ndeki eve 'Acaba bir sorun var mı?' diye 3-5 günlüğüne bakmaya gitti. Vefat ettiği günün akşamı saat 20.00 sıralarında kız kardeşim defalarca telefonla aramış, ulaşamayınca alt katta oturan komşuya haber vermişler, onlar bulmuş" dedi.

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