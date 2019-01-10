Evde intihar etti

Mithat ABAKAN/MANAVGAT,() - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde oturan Ramazan D. (60), evde av tüfeğiyle intihar etti.

Manavgat'ın Demirciler Mahallesi'nde eşiyle birlikte oturan Ramazan D., dün öğleden sonra eşinin evde olmadığı sırada bilinmeyen nedenle av tüfeğiyle başına ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İntihar ettiği belirlenen Ramazan D.'nin cenazesi savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.