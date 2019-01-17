Evde eğitim gören Enes Erdem’e karnesini Vali verdi

KAYSERİ, () - KAYSERİ Valisi Şehmus Günaydın, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının 1'nci döneminin sona ermesi nedeniyle evinde tedavi gören Enes Erdem’e karnesini verdi.

Melikgazi ilçesi Mustafa Eraslan Lisesinde eğitim gören 11-D öğrencisi Enes Erdem’i evinde ziyaret eden Vali Günaydın, evlerinde eğitim gören 116 öğrenci adına karneyi Enes Erdem’e verdi. Enes Erdem’in Köşk Mahallesindeki evinde baba Ahmet ve anne Nuran Erdem tarafından karşılanan Vali Günaydın, tüm engelli öğrencilerin eğitimleri ile ilgilenen ve fedakarca gayret gösteren ailelere ve öğretmenlere teşekkür etti. Ahmet ve Nuran Erdem ise Vali Günaydın’ı evlerinde ağırlamaktan duydukları mutluluğu ifade ederek, evlatlarının eğitim- öğretimden eksik kalmaması için ellerinden geleni yaptıklarını belirttiler. Karnesini alan Enes Erdem’in mutluluğuna ortak olan Vali Günaydın, aile ve Enes Erdem ile bir süre sohbet ettikten sonra evden ayrıldı.

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