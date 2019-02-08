Evde eğitim gören cam kemik hastası öğrenciye moral

Arzu ERBAŞ/DEREPAZARI(Rize),()-RİZE'de İl Milli Eğitim Müdür Yaşar Koçak, Derepazarı ilçesinde, yakalandığı cam kemik hastalığı nedeniyle okula gidemediği için evinde eğitim gören Ali Erdönmez’i (12) ziyaret ederek, başarılar diledi.

Derepazarı Ali Rıza Yılmaz Ortaokulu öğrencisi Ali Erdönmez geçen yıl yakalandığı cam kemik hastalığı sonrası okula gidemez duruma geldi. Tokat’tan Rize’ye mevsimlik çay işçi olarak gelen 6 çocuklu Erdönmez ailesinin 3’üncü çocuğu olan Ali Erdönmez, vücudunda oluşan kemik kırılmaları nedeniyle 2018-2019 eğitim öğretim yılında okuldaki eğitimine devam edemedi. Geçirdiği bazı ameliyatlar sonrasında yürüyemez hale de gelen küçük çocuk, eğitiminden geri kalmaması için kendisine evde eğitim verilmeye başladı. Evde eğitim alan 7. Sınıf öğrencisi Ali Erdönmez’i, İl Milli Eğitim Müdür Yaşar Koçak ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Keskin Bahattinpaşa Köyü’ndeki evinde ziyaret etti. Erdönmez ailesi ile sohbet eden Koçak, Milli Eğitim Bakanlığının evde eğitim uygulaması ile Ali Erdönmez gibi sağlık sorunları nedeniyle okula gidemeyecek öğrencilerin eğitimlerine evlerinde devam edildiğini söyledi. Koçak “Öğrencimize Allahtan şifalar diliyorum. Çocuğumuz için kendi imkânlarıyla bu köye gelerek bu aileye derman olmaya çalışan öğretmenlerimizi kutluyorum” dedi.

Aile ile de sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Keskin, hediyeler de verdiği öğrenci ile bir süre mangala oynayarak vakit geçirdi.