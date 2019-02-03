Evciler'de Millet İttifakı seçim bürosu açıldı

Tahsin BAYTAR/DİNAR, () - AFYONKARAHİSAR'ın Evciler ilçesinde Millet İttifakı seçim bürosu açıldı.
Evciler'de Millet İttifakı seçim bürosu açılışına CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, CHP İl Başkanı Nevzat Ercan, İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet İnkaya, Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, Dazkırı Belediye Başkanı İsmail Taylan, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Evciler Belediye Başkanı Saim Özer, İYİ Parti Dinar İlçe Başkanı Raif Öztürk, muhtarlar ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve konuşmaların ardından seçim bürosunun açılış kurdelesi kesildi.
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