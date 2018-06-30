Ev kadını, kendi işini kurdu

NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında aldığı 6 büyükbaş hayvan ile hayvancılığa başlayan Cennet Duruel (34), iki yılda hayvan sayısını 16’ya çıkardı.İlçeye bağlı Kılan köyünde ev kadınıyken 2016 yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nden Genç Çiftçi Projesi kapsamında 6 büyükbaş hayvan alarak hayvancılığa başlayan 3 çocuk annesi Cennet Duruel, hayvan sayısını 16'ya çıkardı. Aile bütçesine katkıda bulunmanın sevincini yaşadığını söyleyen Duruele, "Önceden evimizde iki tane büyükbaş hayvanımız vardı. Genç Çiftçi Projesi'ni duydum ve müracaat ettim. Bana 6 büyükbaş hayvan verdiler. Şimdi bu hayvan sayım 16'ya yükseldi. Devletimize çok teşekkür ederim" dedi.Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Asım Baş ise, "Cennet kardeşimiz bize genç çiftçi projesi kapsamında büyükbaş hayvan için müracaat etti. Çok başarılı ve gayretli çalışma neticesinde çok güzel sonuçlar elde ettik. İlimizde 2 yıl uygulandı ve bu yıl 3'üncü yılını uygulayacağız. 3 yıl içerisinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ilimize 16 milyon TL'ye yakın Genç Çiftçi Projesi kapsamında destek verdi. Son 3 yılda ilimizde yaklaşık 280 çiftçiye büyükbaş hayvan desteği verildi. Çalışan gayret eden bakanlığımızın desteğini alarak aile bütçesine katkıda buluyor ve aile geçimini sağlıyor" diye konuştu.

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