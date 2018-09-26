Ev hanımıydı, iş kadını oldu

ANKARA, () - MAMAK Belediyesi Aile Merkezleri’nde meslek kurslarına katılan 29 yaşındaki Nagihan Eren, iki yıl süren kursların ardından kendi işinin patronu oldu. Eğitimini tamamlayıp sertifikalarını aldıktan sonra tasarım ve güzellik salonunu açan Nagihan Eren, “Meslek edinmekle kalmadık ev ekonomimize de katkıda bulunmaya başladık” dedi.

Mamak Belediyesi Ahmet Yesevi Aile Merkezi’nde meslek kurslarına katılan kadın kursiyerler, aldıkları eğitimlerin ardından kendi iş yerlerini açarak iş sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor. Cilt bakımı, makyaj, iğneli epilasyon ve kuaförlük eğitimi alan evli ve iki çocuk annesi 29 yaşındaki Nagihan Eren, Aile Merkezleri’nin yaşamını değiştiren kadınlardan biri oldu. Aile Merkezi’ne gelmeden önce ev hanımı olduğunu ve hep böyle bir işyeri açmanın hayalini kurduğunu kaydeden Nagihan Eren, şunları söyledi:

“Aile Merkezi kurslarına ilk başladığımda hobi olarak düşünmüştüm ancak aldığım profesyonel eğitimlerin ardından bunun neden meslek olmayacağını düşündüm. Hocalarım bana öncülük etti. Onlarla birlikte karar verdik, başladık, yürüdük. Kendime güvenim geldi ve işimin patronu oldum. Bu iş yeri benim demek çok güzel bir duyguymuş meğer. Bu konuda destek veren kurs hocama teşekkür ederim, bana destek olarak becerilerimi ortaya çıkarmaya çalıştılar. Çok mutluyum. Sayın Belediye Başkanımıza bize vermiş olduğu bu katkıdan dolayı çok teşekkür ederim. Meslek edinmekle kalmadık ev ekonomimize de katkıda bulunmaya başladık.”

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